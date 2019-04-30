الفريق العطا: اقترحنا 3 اعضاء مدنيين في المجلس السيادي

قال الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الخرطوم في هذا الاثناء بان المجلس العسكري قد اقترح 3 اعضاء مدنيين في المجلس السيادي واضاف قائلا علينا واجب أخلاقي تجاه السودانيين في صنع دولة ديمقراطية مدنية محترمة

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