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حميدتي: سيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون

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قال نائب رئيس المجلس العسكري في مؤتمر صحفي تجري الان بالخرطوم  انه سيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون وسرد حميديتي عشرات الظواهر السلبية والتفلتات الأمنية وإثارة الفوضى والكراهية 

 

وطالب حميدتي بثورة وطنية سودانية شبابية من غير أي أجندات بينما وصف تجمع المهنيين بالقوة الحقيقية لكنه لا يمثل الشعب

  

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