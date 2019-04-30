حميدتي: سيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون

قال نائب رئيس المجلس العسكري في مؤتمر صحفي تجري الان بالخرطوم انه سيتم التعامل بالحزم اللازم وفق القانون و سرد حميديتي عشرات الظواهر السلبية والتفلتات الأمنية وإثارة الفوضى والكراهية وطالب حميدتي بثورة وطنية سودانية شبابية من غير أي أجندات بينما وصف تجمع المهنيين بالقوة الحقيقية لكنه لا يمثل الشعب

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