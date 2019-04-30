قال الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في مؤتمر صحفي بالخرطوم لا بد من فتح الطرقات في الخرطوم حتى تنساب المواد التموينية
واضاف حميدتي بان قوي إعلان الحرية والتغيير غير صادقين واتهم وفد قوى الحرية والتغيير بالقفز لمطالب غير متفق عليها
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: قوي إعلان الحرية والتغيير غير صادقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.