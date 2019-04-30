حميدتي: قوي إعلان الحرية والتغيير غير صادقين

قال الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري في مؤتمر صحفي بالخرطوم لا بد من فتح الطرقات في الخرطوم حتى تنساب المواد التموينية ⁧

واضاف حميدتي بان قوي إعلان الحرية والتغيير غير صادقين واتهم وفد قوى الحرية والتغيير بالقفز لمطالب غير متفق عليها ⁧