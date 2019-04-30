84 % نسبة النجاح في نتيجة الأساس بكسلا

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا نتيجة امتحانات شهادة الأساس للعام الدراسي 2018 ـ 2019 بنسبة نجاج 84%، مقارنة بــ3/90% للعام السابق، حيث أحرزت آمنة طه علي، من مدرسة أم رومان بمحلية كسلا، المركز الأول مشترك بإحرازها (280) درجة.

وثمن مديرعام الوزارة، عبدالباسط يس، في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين، لإعلان النتيجة بقاعة الرود بمجمع دار الخير للأيتام، بحضور والي كسلا المكلف، اللواء ركن محمود بابكر همد، وعدد من قيادات الولاية والعملية التربوية بالولاية،

ثمن الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمعلمات، خاصة معلمي محلية كسلا لإكمال المقررات حتي الوصول إلي مرحلة إعلان النتيجة، رغم فارف الجدول الزمني للعام الدراسي.

يشار إلى أن مدرسة الحميراء بمحلية كسلا أحرزت المركز الأول على مستوى المدارس بالولاية، بنسبة تحصيل 92 ومحلية تلكوك المركز الأول بنسبة نجاح 46/98%، وهمشكوريب في المركز الأخير بنسبة نجاح 18/49%، وبلغ عدد التلميذات المشاركات في المائة الأوائل 77 تلميذة.

ونال ثلاثة تلاميذ المركز الخامس مشترك و9 تلاميذ المركز التاسع مشترك، وشارك في المركز الأول أربع تلميذات.