أكثر من 42 مليون جنيه تكلفة برنامج رمضان بالبحر الأحمر

دشن والي البحر الأحمر المكلف، اللوء عصام عبدالفراج، يوم الإثنين، نفرة برنامج رمضان للعام 1440هـ، بتكلفة كلية 42 مليون جنيه، يستفيد منها 19.500 أسرة، وأكد حرصه على تطبيق شعيرة الزكاة لأنها تقوم بالتراحم والتكافل الاجتماعي.

ووجه الوالي بأن تكون الأولوية في دعم الزواج الجماعي للمرة الأولى، ممتدحاً دور الزكاة المتعاظم في تمليك المشروعات الإنتاجية المخرجة من دائرة الفقر إلى الإنتاج والكفاية. وقال عبدالفراج إن الولاية جاهزة بمعلومتها وقوية بإرادتها لتنفيذ كل مشروعات التنمية الاجتماعية،

داعياً كل مجتمع الولاية للتراحم والتكافل الاجتماعي حتى يصل الخير إلى أكبر عدد من الفقراء والمساكين بالولاية خلال شهر رمضان شهر الخير والإنفاق .

من جانبه، أوضح الأمين العام لديوان الزكاة، د. محمد الرازق مختار، أن الهدف الكبير الذي يضطلع به الديوان هو تحقيق أمر العبادة، تطهيراً للأنفس والأموال عبادة لله سبحانه وتعالى وليس جمعاً للأموال، كاشفاً أن تكلفة برنامج رمضان للعام الحالي بلغت مليار جنيه موزعة على سبعة محاور رئيسية انطلقت بكل ولايات السودان المختلفة.

وقال خلال مخاطبته احتفال تدشين نفرة رمضان ببورتسودان، إن الأمانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي خصصت دعماً مركزياً للولاية هذا العام بلغ 38.094.262 جنيهاً وقدم دعماً نقدياً بعدد ثلاثة آلاف جوال ذرة للولاية ومبلغ مليون جنيه لكفالة الأيتام بولاية البحر الأحمر.