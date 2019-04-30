والي الخرطوم يوجه بمراجعة الميزانيات وترتيب الأولويات

وجه والي الخرطوم، الفريق مرتضى عبدالله وراق، بمراجعة الميزانيات وترتيبها وفق الأولويات الولاية حتى توافق الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأمن على أهمية الوقوف على أداء مؤسسات الولاية؛ وذلك لعمل المزيد من التطوير والتجويد.

وترأس وراق، يوم الإثنين، اجتماع حكومة الولاية الذي ضم المديرين العامين للوزارات وأمناء المجالس العليا بالولاية والمديرين التنفيذيين لمحليات الولاية السبع.

وأبان مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بالولاية، عماد الدين إبراهيم، أنه تم عرض تقرير الولاية الاستراتيجي للعام 2018 وتناول ماتم في القطاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يشمل كل المحليات وكذلك القطاع الأمني.

أوضح عماد أن الوالي وجه كل وحدات الولاية بالمراجعة الدقيقة للتقارير والاستناد عليها في إنفاذ خطة هذا العام، والعمل على مراجعة العقبات لتذليلها، كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن سير عمليات النظافة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير حول موقف الدقيق والوقود بالولاية، واطمأن الاجتماع على انسيابهما، وأن هنالك تحكماً تاماً من خلال لجنة عليا اتحادية ولجنة ولائية مكونة من المالية والأمن الاقتصادي بالولاية، لمتابعة موقف الدقيق والوقود حتى وصولهما للمواطن.