تباين بين "العسكري" و"إعلان الحرية" في تشكيل المجلس السيادي

وأوضح في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة المشتركة، يوم الإثنين، أن رؤية المجلس كانت حول تكوين المجلس من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين، وأن قوى إعلان الحرية رؤيتها ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين إلا أن تفاجأت لجنة المجلس العسكري بأن إعلان الحرية والتغيير تقدم برؤية حول المجالس الثلاثة؛ السيادي والتنفيذي والتشريعي .
وأكد كباشي أن إعلان الحرية والتغيير سيقدم رؤيته متكاملة، للنقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية بمكوناتها من الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وقائمة بوفدها المفاوض
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