الجبهة الثورية السودانية ترفض اللجنة المكلفة من قوي التغيير

اكدت الجبهة الثورية السودانية ان وفد قوي الحرية والتغيير الذي التقي المجلس العسكري منذ الحادي عشر من أبريل وحتى تأريخه لا يمثل الجبهة الثورية.

واكدت الجبهة في بيان لها امس ان الرؤية السياسية التي تم تقديمها للمجلس العسكري و ما ترتب عليها من ترشيحات و مقترحات أمر غير متفق عليه ولا يمثل نداء السودان ولا الجبهة الثورية.

واوضح البيان ان النزعة الإقصائية لبعض مكونات قوي إعلان الحرية والتغيير سلوك شائن يتنافى وأسس الديمقراطية، وان الأصوات النشاز داخل قوي الحرية والتغيير الداعية لتهميش الجبهة الثورية إنما تعيد إنتاج الأزمة الوطنية.

واوضح البيان ان الجبهة الثورية هى اوسع تحالف بين كتل نداء السودان و قوى اعلان الحرية و التغيير حيث تشمل حركات الكفاح المسلح و قوى سياسية من وسط السودان، اقصى الشمال، وشرق السودان.

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و ان محاولات اقصائها من الترتيبات الانتقالية تبعاتها خطيرة على عملية الاستقرار والتحول الديمقراطى فى البلاد.

وشددت الجبهة في بيانها بتمسكها بميثاق إعلان الحرية والتغيير وعلى حقها في التمثيل العادل و حقها في سلوك كل الطرق المتاحة لتحقيق ذلك.

ودعا بيان الجبهة الثورية في هذا الخصوص إلى انعقاد اجتماع عاجل للمجلس القيادي لنداء السودان للنظر في تجاوزات بعض أطراف النداء.