السنوسي يكشف عن آخر الوصايا التي قدّمها للمخلوع البشير

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، عن آخر الوصايا التي قدّمها للرئيس المخلوع البشير قبل”72″ ساعة من الإطاحة.
وقال كان ذلك في اجتماع متعلق بالدفاع الوطني.
وأضاف” قلت للبشير إن البلد في احتقان وتحتاج إلى انفراج، وإلى قرارات شجاعة تتخذها لهذا الانفراج تقوم بها أنت لا أن تفرض عليك.
وأشار السنوسي في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الثلاثاء” نحن لا نريد إسلامًا رجعيًا ولا داعشيًا وقال نحن خريجي جامعات أوروبا لذلك نريد إسلامًا يعطي حقوق الأقلية والحريات للجميع.
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