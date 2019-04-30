بالفيديو: طرد مدير إدارة وقاية النباتات وموظفيه يهتفون: (ترحل بس)

اضطر مدير وقاية النباتات خضر جبريل للخروج من مكتبه (مطروداً) تحت حماية ضابطين من الشرطة بعد أن هتف موظفو الإدارة داخل مكتبه بشعار: “لو ترص العساكر رص ترحل.. ترحل بس” .

وتجمع الموظفون داخل مكتب جبريل وبدأوا في الهتاف بغية طرده من الإدارة، لكنه استعان بضابطين من الشرطة لحمايته، وظل الموظفون يسيرون خلف جبريل ويهتفون حتى خرج من مكتبه، وحاول بعضهم منعه من الخروج بالعربة الحكومية “بوكس” .

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لكنه استطاع الهروب من مبنى إدارة وقاية النباتات بينما حصف بعضهم العربة بالحجارة في وقت تعالت فيه “الزغاريد” فرحاً بطرح خضر جبريل من إدارة وقاية النباتات التي قضى فيها سنوات عديدة مديراً .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)