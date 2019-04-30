المجلس العسكري: لن نتهاون مع الظواهر السالبة

هدد المجلس العسكري باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة كل من يشارك في أعمال نعتها بالظواهر السالبة، وهدد بأنه لن يتهاون مع حالات الانفلات المهددة لحياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار .

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وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين في بيان ، نؤكد لكم أننا لن نتهاون في حسم الظواهر السالبة وتفتيش المواطنين ومركباتهم بواسطة أشخاص ليست لديهم سلطة ولا تقع عليهم مسئولية هذا الأمر، ما أدي لعمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين ، وقفل الطرق والمسالك والمسارات والمرافق الحيوية وأخذ الحقوق باليد وأتباع أسلوب الضغط بدلا عن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع ، ومضايقة المواطنين والتعدي عليهم.

وحذر الكباشي من الاعتداء علي مرافق الدولة والأجهزة النظامية ومنسوبيها، وعمليات التحريض والاستفزاز لمنسوبي القوات النظامية بالألفاظ والعبارات غير اللائقة عبر المنابر ، ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة، وأكد بحسب صحيفة السوداني أن المجلس تقع على عاتقه مسؤولية أمن وسلامة المواطنين و ممتلكاتهم، ووصف هذه التصرفات بأنها تتنافى مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وقال: (نوجه عناية الجميع إلي أن كل من يرتكب أو يشارك في مثل هذه الأفعال والسلوكيات سيقع تحت طائلة القانون) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)