التاريخ: 30-أبريل-2019
107 مشاهدة
اتهمت الجبهة الثورية حزب الأمة القومي بالتغول على مؤسسات نداء السودان، فضلاً عن محاولته تزييف إرادتها، وأكد بيان صادر عن مكتب الجبهة الثورية في الداخل أمس أن ممثلي تحالف نداء السودان في اجتماعات قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي لا يمثلون الجبهة الثورية.
واتهم البيان حسب صحيفة آخر لحظة، قوى من نداء السودان تعمل على فرض آرائها وسيطرتها على التحالف وتهميش وإقصاء ممثلي الثورية من لجنة التفاوض مع المجلس العسكري.
وأكدت الجبهة ألا أحد يستطيع تجاوز الجبهة الثورية وحقها الأصيل في مشاركتها في تشكيل ملامح المرحلة القادمة، وأعلنت تمسكها بمبادئ وميثاق إعلان الحرية والتغيير، ولفتت إلى أن هذا الإقصاء مقصود من ممثلي نداء السودان بقوى التغيير، ونوهت أن ممثلي نداء السودان في لجنة التفاوض مع المجلس العسكري لا يمثلون النازحين واللاجئين بالمعسكرات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الثورية تتهم الأمة بإقصائها من لجنة التفاوض مع (العسكري) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.