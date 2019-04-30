التاريخ: 30-أبريل-2019 فى : أخبار 104 مشاهدة أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن انطلاقة فعاليات أسبوع المرور العربي في الفترة من 1-7 مايو القادم . وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء قرشي صالح البدوي ن إن إدارته تعمل على تطوير مشاريع التقنية الإلكترونية وإحداث نقلة في الكاميرات الذكية والإشارات الضوئية والتعامل في استخراج الرخص إلكترونياً وإعداد رجل مرور متمكن ومؤهل فنياً . Advertisements وأضاف بحسب صحيفة السوداني: نعمل علة ضبط المركبات من غير لوحات وتطبيق القانون بتوجيه من المجلس العسكري الانتقالي . من جانبه أكد مدير مرور الولاية لإسبوع المرور العربي انتشاراً وانسياباً للحركة بجانب تخفيض كل المعاملات بنسبة (50%) مشيراً إلى أن العاصمة تمر بظروف استثنائية في هذه الأيام ونعمل على تسهيل المنافذ المرورية والانتشار الواسع وإضافة منافذ جديدة للحركة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: تخفيض المعاملات بنسبة (50%) خلال إسبوع المرور العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.