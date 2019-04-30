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تشريعي الخرطوم يطرد نوابه ويمنعهم من الدراسة داخل قاعاته

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التاريخ: 30-أبريل-2019

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تشريعي الخرطوم يطرد نوابه ويمنعهم من الدراسة داخل قاعاته

طالب تشريعي الخرطوم جامعة أم درمان الإسلامية بالبحث عن مكان أخر غير قاعة المجلس لإكمال دراسة المساجتير لنواب الشتريعي المحلول .

 

وكانت جامعة أم درمان الإسلامية قد طرحت دراسة ماجستير التخطيط الإستراتيجي للمجلس التشريعي، ووافق المجلس على تأهيل النواب والعاملين بالمجلس وإخضاعهم لدراسىة برنامج الماجستير على نفقة المجلس، وظلت الجامعة الإسلامية منذ بدء الماجستير تبعث بإساتذتها لتدريس النواب داخل قاعات التشريعي .

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وكشف الامين العام للمجلس المحلول عبدالرحمن إدريس عن مخاطبتهم معهد الدراسات الإستراتيجية بجامع أم درمان الإسلامية للبحث عن قاعة بديلة لقاعة التشريعي لتدريس النواب وإكمال دراسة الماجستير، ونبه الى إن النواب ورؤساء اللجان يترددون على مقر المجلس لإستلام شيكات أجورهم عن متبقي شهرين سابقين عبارة عن مرتبات النواب ورؤساء اللجان .

وفي سياق مختلف وبحسب صحيفة الإنتباهة، كشف عبدالرحمن عن تسلمهم جميع سيارات رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وقال: (تسلمنا ثلاث سيارات رئيس المجلس وسيارتين من نوابه و(9) سيارات من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس) .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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