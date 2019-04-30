بسبب الإضراب.. استيضاح مئات الشرطيين

التاريخ: 30-أبريل-2019
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استوضحت الشرطة أمس المئات من رتبة نقيب فما دون، والذين اضربوا عن عملهم أمس الأول، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقهم.
وكان ضباط شرطة برتبة نقيب فما دون وصف الضباط والجنود قد نفذوا أمس الأول حسب صحيفة آخر لحظة، اضراباً عاماً في المركز والولايات، وشمل الإضراب كل المجمعات الخدمية والأقسام والإدارات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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