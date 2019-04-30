ضباط متقاعدون: سلاح (كثير) مدفون ومخزن بالعاصمة

نبه الضباط المتقاعدون المجلس العسكري الى ضرورة الإستعجال في جمع سلاح كثير مدفون وأخر مخزن في ولاية الخرطوم بجانب قفل مقرات الدفاع الشعبي والمليشيات بالأحياء والمدن مع تصفية المنسقيات وواجهات النظام السابق .

وأطلق الضباط النتقاعدون عبر مذكرة للمجلس العسكري جملة من المحاذير طالبوا بالإسراع في تنفيذها من بينها تأمين الحدود ومراجعة بعض الولاة الولايات الحدودية ودعمها بضباط أصحاب خبرة، بجانب التحسب لأية أعمال عدائية مع عدم إغفال المطامع الأقليمية والدولية في الشأن السوداني .

Advertisements

ودعت المذكرة الى ضرورة الإستعجال لضم الأجسام المسلحة وصهرها في القوات النظامية، وشددت المذكرة على أهمية تعيين مشرفين بالوزارات بدلاً عن رموز النظام السابق، وطالبت المذكرة بعدم الإنحياز الى أي محور إقليمي أو دولي .

ودعت وبحسب صحيفة الإنتباهة، الى أهمية تغيير رموز النظام السابق ممن يعملون في المنظمات الإقليمية والدولية والسفارات، وأقترحت المذكرة إعادة هيكلة الأجهزة الإعلامية بدمج الفضائيات وبث برامج موحدة، كما أقترحت تكوين مجلس سيادي بعدد محدود مناصفة مع المدنيين مع الإحتفاظ بمنصبي نائب ورئيس المجلس للعسكريين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)