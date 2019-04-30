حماية المستهلك تبرئ الفحل وتتهم وكيل الصحة بدعم مافيا الأدوية

برأ الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني، الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم، د. الزين الفحل من التهم المنسوبة إليه من قبل وكيل وزارة الصحة. وأكد ميرغني في تصريح صحفي على مكافحة الأمين السابق للأدوية لمافيا الدواء وقال “إن د. الزين فوق الشبهات ونشهد له بذلك”.

Advertisements

وأشار إلى أن قرارات الوكيل الحالي تدعم مافيا الأدوية لافتاً إلى أن الزين تمت إقالته في العام 2007 وعاد بقرار رئاسي في العام 2016 مؤكداً أن الفحل غادر بعد محاربته المافيا وفك احتكار الأدوية ودعم الصناعة الوطنية. واعتبر أن الوكيل الحالي ومن وراءه يريدون أن يعيدوهم إلى عهد الاحتكار.

وأوضح ميرغني بحسب صحيفة السوداني إلى أن كل القرارات الفنية الخاصة بتسجيل الأدوية تصدر من اللجان الفنية وليس للأمين العام السابق دخل بها كما أن متطلبات وشروط تسجيل الأدوية تمت إجازتها في اللجان الفنية واعتمدها مجلس الإدارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)