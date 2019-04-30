المركزي يسلم المصارف احتياجاتها من الأوراق النقدية

التاريخ: 30-أبريل-2019 فى : أخبار 279 مشاهدة سلم بنك السودان المركزي بالأمس المصارف احتياجاتها من السيولة النقدية، وذلك لمواجهة أزمة نقص السيولة بالبنوك والصرافات. Advertisements ووفقاً لمصدر، فإن اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، وجهت المركزي بتوفير احتياجات المواطنين من السيولة النقدية عبر الصرافات الآلية، موضحاً حسب صحيفة آخر لحظة، أنه يومياً سيتم توفير مبلغ (200) مليون جنيه لجميع المصارف العاملة بالبلاد، لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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