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الكشف عن آخر وصايا السنوسي لـ(البشير)

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التاريخ: 30-أبريل-2019

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الكشف عن آخر وصايا السنوسي لـ(البشير)

كشف رئيس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي عن آخر الوصايا التي قدمها للرئيس المخلوع البشير قبل (72) ساعة من الإطاحة به، وقال كان ذلك في اجتماع متعلق بالدفاع الوطني، وأضاف: قلت للبشير إن البلد في احتقان وتحتاج إلى انفراج، وإلى قرارات شجاعة تتخذها لهذا الانفراج تقوم بها أنت لا أن تفرض عليك.

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وأشار السنوسي حسب صحيفة آخر لحظة، نحن لا نريد إسلاماً رجعياً ولا داعشياً، وقال نحن خريجي جامعات أوروبا لذلك نريد إسلاماً يعطي حقوق الأقلية والحريات للجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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