إخضاع السفيرة الهولندية للتفتيش قبل دخول اعتصام القيادة

التاريخ: 30-أبريل-2019
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خضعت السفيرة الهولندية لدى الخرطوم لدى الخرطوم ، للتفتيش من قبل لجان التأمين لحماية المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش منذ ما يقارب الشهر .
وأظهرت صورة متداولة بحسب صحيفة السوداني السفيرة كارين بوفن ، أثناء إخضاع حقيبتها للتفتيش من قبل إحدى الثائرات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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