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إخضاع السفيرة الهولندية للتفتيش قبل دخول اعتصام القيادة

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Sahar 0 تبليغ

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التاريخ: 30-أبريل-2019

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إخضاع السفيرة الهولندية للتفتيش قبل دخول اعتصام القيادة

 

خضعت السفيرة الهولندية لدى الخرطوم لدى الخرطوم ، للتفتيش من قبل لجان التأمين لحماية المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش منذ ما يقارب الشهر .

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وأظهرت صورة متداولة بحسب صحيفة السوداني السفيرة كارين بوفن ، أثناء إخضاع حقيبتها للتفتيش من قبل إحدى الثائرات .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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