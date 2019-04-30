إخضاع السفيرة الهولندية للتفتيش قبل دخول اعتصام القيادة

خضعت السفيرة الهولندية لدى الخرطوم لدى الخرطوم ، للتفتيش من قبل لجان التأمين لحماية المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش منذ ما يقارب الشهر .

Advertisements

وأظهرت صورة متداولة بحسب صحيفة السوداني السفيرة كارين بوفن ، أثناء إخضاع حقيبتها للتفتيش من قبل إحدى الثائرات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)