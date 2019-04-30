البرهان يعفي مديري الإعلام بجميع مؤسسات الدولة

التاريخ: 30-أبريل-2019 فى : أخبار 289 مشاهدة أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً أعفى بموجبه مديري إدارات الإعلام والمراسم في المؤسسات الحكومية . Advertisements وسبق للبرهان بحسب صحيفة السوداني أن أعفى كلا من مدير إدارة مراسم الدولة بالقصر الجمهوري ، العميد محمد المبارك سليمان ، ومدير إدارة الإعلام برئاسة الجمهورية قبيس أحمد المصطفى . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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