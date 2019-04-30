صحيفة التيار * ملاحقة قيادات المؤتمر الوطني بالنيل الأبيض * تجمع المهنيين: الاعتصامات ستستمر حتى تتحقق أهداف الثورة * نزلاء مضربون عن الطعام يصابون بحالات إغماء * الجزيرة: تجميد النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل صحيفة الإنتباهة * المهنيون: لا اتفاق بفتح الكباري وإزالة المتاريس * ضباط متقاعدون: سلاح كثير مدفون ومخزن بالعاصمة صحيفة المجهر * محاولات لإزالة متاريس الاعتصام وتجمع المهنيين يرفض إخلاء ساحة القيادة Advertisements * المجلس العسكري يحذر من التفلتات الأمنية وسد الطرق والاعتداء على المواطنين صحيفة آخر لحظة * آخر لحظة تكشف آخر وصايا السنوسي للبشير * عمليات سلب ونهب لسوق الذهب بالعبيدية * استيضاحات لضباط شرطة وتوجيهات بفتح الجامعات صحيفة السوداني * قوة الحرية: وصلنا إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري * المجلس العسكري: اتفاق على فتح الطرق ومسار القطارات وتجمع المهنيين ينفي * توجيه بفتح الجامعات الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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