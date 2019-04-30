جاتكوث يقف على تصدير نفط الجنوب ببشائر

وقف وزيرالبترول والمعادن بدولة جنوب السودان ايزيكيل لول جاتكوث برفقة والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج ووكيل وزارة النفط المهندس علي عبد الرحمن، ميدانيا على عمليات تصدير نفط دولة الجنوب عبر ميناء بشائر لتصدير البترول، واطمأن على انسياب صادرات النفط عبر المواني السودانية بصورة منتظمة وفق الخطة المطلوبة. وفي تصريحات صحفية بميناء بشاير أشاد الوزير بالعلاقات المتميزة بين السودان ودولة جنوب السودان والحرص والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن الزيارة تاتي في اطار التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين. من جانبه رحب الوالي بزيارة جاتكوث للولاية، موضحاً اهمية الزيارة في تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين خاصة التعاون الاقتصادي، مؤكداً حرص السودان علي حماية المصالح المشتركة وتامين موارد الشعوب، مشيراً إلى ان الزيارة رد قاطع علي الشائعات التي ترددت في وسائل التواصل الاجتماعي حول توقف انسياب صادر بترول دولة الجنوب عبر الموانئ السودانية.

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