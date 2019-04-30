والي الجزيرة:سنطبق القانون ولن يروح الدم هدراً

قطع اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه الامس بوفد من قوى التغيير والحرية برئاسة الأستاذ عبد الفتاح بيضاب بعلو القضاء على الجميع وأعلن عن تجميد جميع النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية بالولاية. وقال "سنطبق القانون على كل من تثبت إدانته ولن يروح الدم هدراً".
من جانبه جدد بيضاب المطالبة بحل جميع واجهات النظام السابق ومحاربة المفسدين ومضاعفة الجهود لتوفير المواد البترولية ودقيق الخبز، وأعلن تعاون قوى التغيير والحرية مع حكومة الولاية.
فيما لفت الأستاذ عبد الله محمد الحسن للاهتمام بالقضايا الملحة والعاجلة المرتبطة بمعاش الناس والقبض على قتلة الشهداء وتقديمهم للقضاء العادل.
ودعا الأستاذ محمد الجاك أبو شمة لمحاكمة كل الذين دمروا مشروع الجزيرة وزورا انتخابات اتحادات المزارعين.
وشدد الدكتور عبد الله عكود على ضرورة تعزيز الثقة بين حكومة الولاية والمواطنين وتحريك قضايا تقرير المراجع العام.
وأكدت الأستاذة أسمهان آدم زكريا دعمهم لدولة القانون والمؤسسات ودعت لحسم التفلتات وتعزيز التعاون بين حكومة الولاية وقوى الحرية والتغيير.
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