والي الجزيرة:سنطبق القانون ولن يروح الدم هدراً

قطع اللواء الركن عبد العزيز عثمان الأمين سعد والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه الامس بوفد من قوى التغيير والحرية برئاسة الأستاذ عبد الفتاح بيضاب بعلو القضاء على الجميع وأعلن عن تجميد جميع النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية بالولاية. وقال "سنطبق القانون على كل من تثبت إدانته ولن يروح الدم هدراً".

من جانبه جدد بيضاب المطالبة بحل جميع واجهات النظام السابق ومحاربة المفسدين ومضاعفة الجهود لتوفير المواد البترولية ودقيق الخبز، وأعلن تعاون قوى التغيير والحرية مع حكومة الولاية.