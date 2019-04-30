المرور تعلن بدء انطلاق أسبوع المرور العربي

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن انطلاقة فعاليات أسبوع المرور العربي في الفترة من 1-7 مايو القادم؛ وذلك تحت شعار القيادة الآمنة لسلامتك وسلامة الآخرين.

وقال اللواء قرشي صالح البدوي مدير الإدارة العامة للمرور إن الأسبوع يأتي هذه المرة خدميا عمليا بحتا، وليس احتفاليا وتم تقديم موعده للاستفادة من الوقت قبل رمضان، وأن الأسبوع يحتوي على عدد من الفعاليات منها افتتاح معرض تقني في اليوم الأول ويوم توعوي تثقيفي إضافة لخطب بالمساجد والمنابر وفعاليات توعوية وداخل المجمعات الخدمية للجمهور وزيارة مصابي الحوادث المرورية بالمستشفيات وأمسية توعوية داخل معرض الخرطوم الدولي، بجانب إفطارات رمضانية مع استمرار الحملة التوعوية عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف بدوي أن الإدارة تعمل على تطوير مشاريع التقنية الالكترونية وإحداث نقلة في الكامرات الذكية والإشارات الضوئية والتعامل في استخراج الرخص الكترونيا وإعداد رجل مرور متمكن ومؤهل فنيا .

وقال إن المواطن شريك أساسي في عملية التوعية وتسيير وتسهيل حركة المرور، وكشف عن وجود أكثر من ٨١٥ الف عربة داخل ولاية الخرطوم؛ مما يشكل تحديا في الشوارع التي لاتستوعب وتناسب مع هذا العدد الكبير من المركبات، وأشار إلى أن مشروع التتبع الآلي حقق انخفاضا في الحوادث بنسبة ٢٤% .

Advertisements

ونوه أن الإدارة تفتح باب التقديم للعنصر النسائي للالتحاق بإدارة المرور، ونعمل على ضبط المركبات من غير لوحات وتطبيق القانون بتوجيه من المجلس العسكري الانتقالي .

من جانبه أوضح اللواء طارق عطاء علي مدير مرور ولاية الخرطوم؛ أن مرور الولاية يعمل على تحقيق السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور وأن تنظيم وتخطيط الطرق يحتاج إلى المزيد من العمل وأننا نعمل على تجويد وتطوير مشاريع الإشارات الضوئية والعلامات الإرشادية التوعوية والتحذيرية عملا ميدانيا لتحقيق رضاء الموطن .

وأكد جاهزية مرور ولاية الخرطوم لأسبوع المرور العربي انتشارا وانسيابا للحركة؛ بجانب تخفيض كل المعاملات بنسبة ٥٠% مبينا أن العاصمة تمر بظروف استثنائية في هذه الأيام ونعمل على تسهيل المنافذ المرورية والانتشار الواسع وإضافة منافذ جديدة للحركة.