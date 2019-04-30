مخاطر يمكن ان تجهض الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المتابع لمجريات الأحداث في بلادنا يلحظ أن الثورة التي نجحت في الاطاحة بالطاغية الفاسد وسعت الى اقتلاع نظامه المتجذر بفعل ثلاثة عقود من التمكين والسرقة والفساد والاقصاء للغير والاستئثار بمقدرات البلد وثرواتها ، هذه الثورة تواجه الان عراقيل قد تقف بينها والوصول لمبتغاها .

يلاحظ المراقب أن المرحلة العصيبة التي نعيشها حاليا ليست سهلة ان لم نقل انها اصعب من اقتلاع رأس النظام والإطاحة به عبر بيان الحادي عشر من ابريل ، ولابد أن ينتبه الثوار وكل الحادبون على مصلحة الوطن أن المخاطر الجمة المحدقة بالثورة تحتاج إلى من يتعامل معها بوعي وادراك وأن نبتعد عن مايهدد ثورتنا وبجهض حلمنا بالانتقال الى حكم الشعب فعلا .

المهددات التي يمكن أن تعيق مسيرة الثورة كثيرة ومختلفة ويلزم أن نعرف ذلك جيدا وننتبه له حتي نفوت الفرصة على أعداء الثورة الذين يمكن أن يوظفوا كل حدث سواء خططوا له ام لا للوصول إلى غاياتهم ، وسنقف قليلا مع نماذج من هذه المخاطر والعراقيل.

من هذه المخاطر والعراقيل محاولة افتعال الفتنة كما فعل داعيتها عبد الحي يوسف وخنس ،وهو الذي درج في مسيرته في الحياة على ذلك ، أو محاولات إحداث الفوضي والاعتداء على المخالفين كما حدث في مؤتمر الشعبيين في قرطبة ، ومع تأكيدنا التام على أن المؤتمر الشعبي متورط بالكامل في جرائم النظام البائد ونعني بذلك قيادة الحزب وهياكله باستثناء بعض شبابهم الذين ثاروا مع الثوار وقدموا الشهداء والجرحي وامير شهداء هذه الثورة الاستاذ احمد الخير منهم بلا خلاف لكن شخصيات كالسنوسي وعلي الحاج وادريس سليمان وغيرهم ليسوا أهلا للحديث عن المظلومية وهم من بين من أسس أساس هذا الظلم وبني عليه بنيانه وجرى عليه غير متأثم ولا خجل حتي سقوط الطاغية الخبيث ، ويلزم أن يسقط هؤلاء عن الاعتبار كرصفائهم من أحزاب الفكة التي مالأت المؤتمر الوطني علي ظلمه وطغيانه وجبروته ، نقول رغم اتصاف هؤلاء بهذا الوصف الا اننا نستنكر ونرفض بشدة الاعتداء عليهم ومهاجمة اجتماعهم لان الثورة قامت اصلا على رفض التعسف وبسط الحريات ، ولابد من ترك القانون يأخذ مجراه ويحاسب المفسدين وعلينا أن ننتبه أن هذا الذي جرى سيخصم من رصيد الثورة ويخدم اعداءها ومخططاتهم سواء تم الترتيب لذلك ام لا.

ايضا ما جرى من محاولة القبض على التكفيري الارهابي المتطرف محمد مصطفي عبد القادر في أحد الاسواق بالخرطوم عمل همجي مدان ويخدم أعداء الثورة ، وفي هذه النقطة نؤكد أن الرجل يستحق العقوبة الرادعة لكن لا والف لا لاخذ الحقوق باليد ، ولا لترك الفوضى تعم الساحة ، ولا لإتاحة المجال لأصحاب الغرض أن ينفذوا اغراضهم ويصلوا الى مبتغاهم عبر استدراج الثوار وايقاعهم في الفخ .

علينا أن نؤمن ثورتنا بالابتعاد عن العنف والانفعال وان نجعل السيادة لحكم القانون والا فستختطف ثورتنا وتجهض احلامنا لا قدر الله .