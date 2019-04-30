قوى الحرية والتغيير: وصلنا الى طريق مسدود مع المجلس العسكري حول العملية التفاوضية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الإثنين، وصولها إلى طريق مسدود مع المجلس العسكري الاانتقالي العملية التفاوضية،
وشددت على عدم اللجوء إلى التصعيد.
وقال القيادي بقوى التغيير صديق يوسف، بساحة الاعتصام
إن ووفد التفاوض واجه تعسفا من المجلس العسكري، وسيواصلون التظاهرات والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالبهم.
وشدد على عدم اإزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
ونوه إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير، حريصة على عدم تعريض الاعتصام لأي مهددات.
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