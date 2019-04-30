ماهو رد المتظاهرين لقرار المجلس بازالة المتاريس؟!

في تصعيد جديد عقب بيان المجلس العسكري الإنتقالي بخصوص المتاريس والطرق والكباري، لجان التأمين بمقر الإعتصام تزيد من قوة المتاريس القديمة وتعمل على إنشاء متاريس جديدة بمواقع مختلفة.

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