ابرز عناوين الصحف السياسية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019م

صحيفة أخبار اليوم:

- قوي الحرية والتغيير تنفي اتفاقها مع المجلس العسكري لازالة المتاريس وفتح الكباري

- المجلس العسكري لن نتهاون في حسم الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية.

- جوبا تعلن تدفق البترول بسلاسة عبر انابيب الشمال.

- المجلس العسكري الانتقالي يوجه بفتح الجامعات.

صحيفة الوطن:

- المجلس العسكري يوجه باستئناف الدراسة بالجامعات

- قوى التغيير تطرح إعلان دستوري لهياكل السلطة الانتقالية

- عنف وتخريب بسوق العبيدية للذهب بنهر النيل

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- المجلس العسكري يؤكد عدم التهاون في حسم الظواهر

- المجلس العسكري الانتقالي يوجه بفتح الجامعات

- كباشي:الضرورات تقتضي أن تكون القوات المسلحةفي المشهدالسياسي

- فتح مسارات القطاروحركةالمرور بكبري القوات المسلحةوالنيل الأزرق

- والي كسلا يتسلم مذكرة من القوى السياسيةبالولاية

- قوافل النصرة من ولايات دارفور لمؤازةالثوار

- صديق يوسف:سلمنا رؤيتنا لإدارة الفترة الإنتقالية

- سنار تجمد حسابات الاتحادات وتحل اللجان الشعبية

- المرور تعلن بدء انطلاق أسبوع المرور العربي

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- بيان- المجلس العسكري: لن نتهاون في حسم التفلتات الأمنية

- الحرية والتغيير: سلمنا رؤيتنا لإدارة الفترة الإنتقالية

- قوى التغيير بحزب الامة: تكوين الحكومة الجديدة لابد ان يتم بمشاركة الجميع

- فتح مسارات القطار وحركة المرور بكبري القوات المسلحة والنيل الأزرق

- البنك المركزى يُسلّم المصارف إحتياجاتها من الأوراق النقدية

- المجلس العسكري الإنتقالي يوجه بفتح الجامعات

- فتح باب التقديم للوظائف بالجزيرة الأسبوع الحالي

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والي البحر الاحمر المكلف يؤكد على الدور المتعاظم لهيئة الموانئ البحرية في دعم الإقتصاد الوطني

- قرار ولائي بحل مجلس الصلح والسلم الإجتماعي بالولاية وإعفاء رئيسه وأعضائه

- وزير البترول بدولة جنوب السودان ووالى البحر الأحمر المكلف يقفان على عمليات تصدير بترول الجنوب.

- والى البحر الأحمر يدشن نفرة ديوان الزكاة لشهر رمضان 1440ه

- والى البحر الأحمر المكلف يصدر عدداً من القرارات.

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

Advertisements

- والي ولاية النيل الابيض المكلف يصدر قرارا بتجميد نشاط كل النقابات والاتحادات المهنية بالولاية

- والي ولاية النيل الابيض المكلف يصدر قرارا بحل جميع اللجان الشعبية بكل الاحياء وكافة المحليات بولاية النيل الابيض

- والي ولاية النيل الأبيض المكلف يؤكد إلتزام حكومة الولاية بتوزيع الدقيق المدعوم بعدالة ونزاهة لكل محليات الولاية

- مسؤول ملف المخزون الاستراتيجي بالنيل الابيض يكشف عن جهود الولاية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية واللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي لزيادة حصة الولاية اليومية من الدقيق

- المدير التنفيذى لمحلية ام رمته يؤكد تنفيذ مطالب الثوار التي تلي المحلية

- لجنة امن محلية تندلتي تبحث قضايا توفير الخبز والدقيق والمواد البترولية وضبط السوق واستقرار الأمن

- وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالنيل الابيض تنظم دورة لتدريبية للباحثيين الاجتماعيين

- المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يشيد بجهود منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية في المجال الصحي بالولاية

- مدير مياه كوستي يعزي انقطاع الامداد المائي عن عدد من احياء المدينة للقطوعات المبرمجة للكهرباء

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور اللواء ركن "عبد الخالق بدوي محمود " يصدر عددا من القرارات تقضي بحل اللجنة العليا لنفير تنمية وتطوير الولاية، ولجان الدورة المدرسية رقم (29) وجميع الإتحادات والنقابات المهنية والغرف التجارية وفرعياتها بالمحليات، وتشكيل لجان لمراجعة أموالها

- والي الولاية يزور محطة إدارة مياه المدن بالولاية ويستمع إلى المعوقات التي تعترض سير العمل ويتعهد بمضاعفة الجهود من اجل زيادة إنتاجية ضخ مياه الجنينة

هـيئة إذاعة وتلفزيون ولايـة وسـط دارفـور.

- والي ولايـة وسـط دارفور المكلف اللواء الركن نجم الدين كرار عبيد يعلن نتيجة شهادة مرحلة الأساس للعام٢٠١٩م،بنسبة نجاح بلغت٤١،١٪ والتلميذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن من مدرسة القيادة العامة الأساسية يحرز المركزالأول بمجموع ٢٥٧درجة.

- بتكلفة بلغت ١،٥١٨،٥٠٠جـ، أمين ديوان الزكاة بالولاية الأستاذ أحمد إبراهيم عبدالله يدشن برنامج شهر رمضان المبارك للعام١٤٤٠هـ،بمحلية وادي صالح.

- الجهاز المركزي للإحصاء بالولاية بالتعاون مع وزارة المالية والقوى العاملة وبنك التنمية الأفريقي ينظمان ورشة حول إعداد إستراتيجية حدة الفقر بولاية وسـط دارفور.

- المجلس القومي لرعاية الطفولة بوسط دارفور ينظم ورشة حول سن قوانين تجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث

هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية المكلف يقدم تنوير لمديري وممثلي المنظمات الاجنبية والوطنية ووكالات الامم المتحده حول تطورات الاحداث الجارية بالبلاد وتشكيل المجلس العسكري الي جانب الحراك الثوري الذي انتظم البلاد

- ديوان الزكاة يطلق سراح عدد (٣٧) نزيل ونزيلة من الغارمين بسجن شالا ووالي الولاية المكلف يؤكد اهتمام حكومه الولاية بالسجون كمؤسسات اصلاحية للنزلاء ،

- وصول مواكب ولايات جنوب وغرب ووسط دارفور للانضمام الي موكب شمال دارفور للتوجه الي العاصمة الاتحادية للتضامن مع المعتصميمن امام القيادة العامة

- دشن المدير التنفيذي لمحلية ام كدادة بولاية شمال دارفور محمداي بمكتب زكاة المحلية برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1440هجرية والذي استهدف عدد (3500)اسرة بتكلفة كلية بلغت اكثر من ثلاث ملايين جنيه.

شبكة الشروق نت

- تباين بين "العسكري" و"إعلان الحرية" في تشكيل المجلس السيادي

- إعلان الحرية يوافق على فتح الطرق ومسار القطارات

- البحرين تساند جهود الحفاظ على الاستقرار بالسودان

- جوبا تؤكد تدفق نفطها بسلاسة عبر السودان

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- والي غرب كردفان المكلف يشهد يوم غد الاربعاء المؤتمر الصحفي لاعلان نتيجة شهادة مرحلة الأساس

- والي الولاية يطلع على طبيعة عمل وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية ضمت جولاته على الوزارات

- المدير العام لوزارة التربية والتوجيه يشيد بجهود المعلمين التي بذلت تجاه تصحيح شهادة الاساس