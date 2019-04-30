منظمة دولية تدعو إلى فتح تحقيق في قضية مقتل فلسطيني داخل سجن تركي

دعا الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق دولي في ملابسات مقتل الفلسطيني زكي مبارك حسن في السجون التركية.

وقال الملتقى في بيان "تابعنا بحذر وقلق شديدين وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك حسن (55 عاماً) في ظروف غامضة بالسجون التركية، حيث أبلغت السلطات التركية السفارة الفلسطينية إقدام المواطن مبارك على قتل نفسه منتحراً، فيما أكد زكريا مبارك حسن، شقيق زكي مبارك، أنّ شقيقه قتل خلال اعتقاله في السجون التركية، نافياً إقدام شقيقه على الانتحار، كما تدّعي السلطات التركية".

ونقل البيان عن شقيق مبارك الذي شغل منصب رئيس النيابة العسكرية في مدينة غزة سابقاً قوله: "إننا لا نثق بالقاتل ولا نثق بمن تخاذل، فكيف نثق بالأتراك والسفير الفلسطيني الذي تخاذل منذ البداية حين اعتقاله".

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واعتقلت السلطات التركية الفلسطيني زكي مبارك بتاريخ 4 أبريل/نيسان الحالي بتهمة التجسس لصالح دولة أخرى برفقة شخص آخر.

وأدان الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان بشدة سياسة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية تجاه المهاجرين، وخاصة الفلسطينيين.

وطالب بفتح تحقيق دولي جاد من دول محايدة، بشأن وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك، ونشر نتائجه بوضوح.