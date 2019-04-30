محمد صلاح يسخر من أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019

سخر النجم المصري محمد صلاح، أيقونة نادي ليفربول الإنجليزي، من أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019. ورد محمد صلاح على تغريدة كتبها الفنان المصري محمود البزاوي قال فيها: "يعني سعر تذكرة كأس الأمم الدرجة التالتة بـ 200 جنيه، و طبعا لو قدرت تدفع الـ 200 جنيه، هاتحب تجيب سندوتش عشان جعان فسيكون بـ 100 جنيه مثلا، وزجاجة المياه بـ 30 جنيه مثلا.. يعني لو ابني معايا هأقعد في الدرجة التالتة، وهدفع 800 جنيه مثلا.. ومطلوب مني وأنا خارج أدعي للمنتخب". ورد محمد صلاح قائلا: "أوعى تفكر تقعد مقصورة، كدا هتدعي للمنتخب بجد".

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