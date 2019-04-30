"سامسونغ" تعلن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 57%

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 56.9% في الربع الأول من العام الماضي، بسبب تراجع أسعار شرائح الذاكرة وضعف الطلب على شاشات العرض.

وسجلت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوريا الجنوبية أرباحا صافية بلغت 5.04 تريليون وون (4.3 مليار دولار أمريكي)، في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2016، حسبما أظهر بيان دوري للشركة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت سامسونغ، إن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 60.1% على أساس سنوي إلى 6.2 تريليون وون، وتراجعت المبيعات بنسبة 13.5% إلى 52.4 وون خلال الفترة المذكورة. كانت الأرقام متوافقة مع توجيهات السوق التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وكالة "يونهاب".

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 56.9% في الربع الأول من العام الماضي، بسبب تراجع أسعار شرائح الذاكرة وضعف الطلب على شاشات العرض.

وسجلت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوريا الجنوبية أرباحا صافية بلغت 5.04 تريليون وون (4.3 مليار دولار أمريكي)، في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2016، حسبما أظهر بيان دوري للشركة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت سامسونغ، إن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 60.1% على أساس سنوي إلى 6.2 تريليون وون، وتراجعت المبيعات بنسبة 13.5% إلى 52.4 وون خلال الفترة المذكورة. كانت الأرقام متوافقة مع توجيهات السوق التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وكالة "يونهاب".