الصليبي يبعد مهاجم النجم الساحلي عن أمم افريقيا 2019

تأكد غياب محمد أمين بن عمر، لاعب وسط النجم الساحلي عن المشاركة مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبل.

ذكر موقع "تونس الرقمية"، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد أمين بن عمر، نتيجة الإصابة التي تعرض خلال مشاركته في مباراة الزمالك والنجم الساحلي التي أقيمت مساء الاحد بملعب "برج العرب" في "ذهاب" الدور نصف النهائي بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية أظهرت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويحتاج النجم الساحلي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لبلوغ المباراة النهائية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد خسارته أمام الزمالك بهدف دون مقابل، بينما يكفي الزمالك التعادل السلبي في لقاء الإياب.

وينافس منتخب تونس ضمن المجموعة الخامسة مع كل من منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا في بطولة كأس الأمم الافريقية.