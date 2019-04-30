"أنصار الله" تعلن تحرير 6 من مقاتليها بصفقة تبادل أسرى مع الجيش

قالت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الاثنين، إنها حررت ستة من أسراها لدى الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وفق صفقة تبادل.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها "أنصار الله"، أن السلطة المحلية في محافظة حجة (شمال غربي اليمن)، استقبلت ستة من مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها، بعد تحريرهم بعملية تبادل أسرى مع الجيش اليمني.

وأضافت أن "وكيل محافظة حجة محمد القاضي، هنأ الأسرى المحررين بعودتهم إلى أهلهم وذويهم".

وأشار إلى "اهتمام القيادة السياسية وبذلها جهوداً مستمرة في سبيل تحرير كافة الأسرى".

ونفذ الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله، العامين الماضيين، صفقات تبادل أسرى ورفات، عبر وساطات محلية وقبلية، تم خلالها الإفراج عن العشرات من الطرفين.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله في ديسمبر الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.