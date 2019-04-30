تصاعد حدة التوتر بين المجلس العسكري وقوى الحراك الشعبي

التوتر يعود من جديد لساحة الاعتصام بالخرطوم؛عقب محاولة لقوات الجيش لإزالة أحد المتاريس من الجهة الجنوبية؛ فيما بدأ الالاف من المعتصمين يرددون هتافات مناوئة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

تأتي هذه التطورات بعد اخفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي؛ وعقب تصريح للمتحدث الرسمي باسم المجلس الفريق ركن؛ شمس الدين كباشي؛ الذي حمل رسائل مبطنة بنوايا المجلس فض الاعتصام عن طريق فتح الجسور والكباري امام حركة المرور.

فيما بدأت اللجان الامنية بزيادة المتاريس والحواجز عند مداخل الشوارع والطرق المؤدية الى ساحة الاعتصام.

وفي بيان صدر قبل قليل من تجمع المهنيين السودانين قال ان المجلس العسكري- النسخة الجديدة للنظام البائد- يحاول فض الاعتصام؛ وناشد المواطنيين في الاحياء بالخروج الى الشوراع وتسيير مواكب الى ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني.

ورصد (اخبار الخليج 365) تظاهرات ليلية باحياء شمبات وودنوباوي وجبرة وبري؛ تطالب باسقاط المجلس العسكري.