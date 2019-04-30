قبل موقعة ليفربول.. كوتينيو يحذر البارسا من فريقه السابق

أكد البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني، تطلعه لمواجهة فريقه السابق ليفربول الإنجليزي الأربعاء، فى ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على برشلونة مساء الأربعاء، فى ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كوتينيو خلال تصريحات نشرها موقع "جول" العالمي: " أتطلع إلى لعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقديم أداء جيد، والعودة إلى ملعب أنفيلد ستكون مميزة للغاية، لأنني كنت سعيدا جدا في ليفربول".

أضاف: "دوري الأبطال هدفنا العظيم، وعلينا أن نمتلك عقلية قوية لمواجهة هذا النوع من المباريات".

وتابع: "ليفربول فريق ذو عقلية قوية للغاية، خصوصا على ارضه، في الهجوم والدفاع هم فريق رائع، يجب أن نكون يقظين".