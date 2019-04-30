ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على برشلونة مساء الأربعاء، فى ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال كوتينيو خلال تصريحات نشرها موقع "جول" العالمي: " أتطلع إلى لعب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقديم أداء جيد، والعودة إلى ملعب أنفيلد ستكون مميزة للغاية، لأنني كنت سعيدا جدا في ليفربول".
أضاف: "دوري الأبطال هدفنا العظيم، وعلينا أن نمتلك عقلية قوية لمواجهة هذا النوع من المباريات".
وتابع: "ليفربول فريق ذو عقلية قوية للغاية، خصوصا على ارضه، في الهجوم والدفاع هم فريق رائع، يجب أن نكون يقظين".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل موقعة ليفربول.. كوتينيو يحذر البارسا من فريقه السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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