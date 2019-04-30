الكونفدرالية الإفريقية الصفاقسي x

18:00 نهضة بركان الزمالك x

21:00 النجم الساحلي الدوري الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي x

13:00 أرسنال بيرنلي x

15:05 مانشستر سيتي مانشستر يونايتد x

17:30 تشيلسي الدوري الإسباني فالنسيا Advertisements x

12:00 إيبار ريال سوسييداد x

16:15 خيتافي رايو فاليكانو x

20:45 ريال مدريد الدوري الإيطالي فروسينوني x

12:30 نابولي سامبدوريا x

18:00 لاتسيو تورينو x

20:30 ميلان

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يصدق على إرسال 320 جنديا إضافيا إلى الحدود مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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