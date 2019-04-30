الإمارات وأمريكا تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

وأشاد بن زايد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بدور مجلس سياسة الشرق الأوسط في تنظيم المؤتمرات وإعداد البحوث المتخصصة والدراسات لمختلف القضايا التي تهم الشرق الأوسط.
ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكي شميرر بدور الإمارات في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
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