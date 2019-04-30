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الإمارات وأمريكا تبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي أمس،الاثنين، مع رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط الأمريكي السفير ريتشارد شميرر، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها اليمن وسوريا، إضافة إلى مناقشة دور المجلس وبرامج عمله.

وأشاد بن زايد - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بدور مجلس سياسة الشرق الأوسط في تنظيم المؤتمرات وإعداد البحوث المتخصصة والدراسات لمختلف القضايا التي تهم الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أشاد السفير الأمريكي شميرر بدور الإمارات في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

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