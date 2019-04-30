وارسو وواشنطن تقرران زيادة تعداد القوات الأمريكية في بولندا

وقال بلاشاك عبر التلفزيون البولندي: "يمكننا أن نقول هكذا: لقد تم اتخاذ القرار بشأن التعزيز الكمي للقوات الأمريكية في بولندا".
وأضاف الوزير: "الآن نتفق على التفاصيل، نحن في مسار جيد لإنهاء المفاوضات هذا العام بنجاح ".
هذا ويتواجد الجنود الأمريكيون في بولندا كجزء من مجموعة الكتيبة المتعددة الجنسيات التابعة لحلف الناتو، وكجزء من الوحدات المدرعة الأمريكية.
هذا واقترحت بولندا على الولايات المتحدة، في وقت سابق، استضافة قاعدة أمريكية على أساس دائم والتكفل بكل نفقاتها، وهي حوالي 2.4 مليار دولار، وتم طرح الاقتراح على المستوى الثنائي خارج إطار الناتو، واقترح الرئيس البولندي، اندجيه دودا، تسمية هذه القاعدة باسم "فورت ترامب".
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