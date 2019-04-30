الرئيس الأمريكي يعلق على الكاريكاتير المسيء

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الكاريكاتير العنصري، المسيء له ولرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عنه.

وغرد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية، ولكنها لم تعتذر لي أو عن كل الأخبار المزيفة التي تنشرها بصفة يومية، لقد بلغوا أدنى مستوى من الصحافة، وبالتالي نقطة ضحلة في تاريخ "نيويورك تايمز".

​وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت كاريكاتير، واجه حملة انتقادات واسعة، خاصة بعدما صور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"كلب الصيد"، فيما ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكأنه شخص أعمى يقوده، نتنياهو "الكلب".

وواجه الكاريكاتير بانتقادات واسعة، خاصة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والتي وصفت الكاريكاتير بأنه "معادي للسامية"، خاصة وأن ترامب كان يرتدي في الكاريكاتير القلنسوة اليهودية الشهيرة، فيما كان "كلب الصيد" نتنياهو محاطا بطوق على شكل "نجمة داوود" الشهيرة الموجودة في علم إسرائيل.