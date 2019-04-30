نائب المدعي العام الأمريكي يقدم استقالته لترامب

قال نائب المدعي العام الأمريكي، رود روزنشتاين، الذي عين المستشار الخاص روبرت مولر في مايو/ أيار 2017 للتحقيق في الروابط بين الحكومة الروسية وحملة الرئيس دونالد ترامب اليوم الإثنين، إنه سيستقيل من منصبه.

وفي رسالة إلى ترامب، ردد روزنشتاين جملتين من عبارات ترامب، حيث كتب أنه ساعد موظفي الإدارة مع المسؤولين "المكرسين للقيم التي تجعل أمريكا عظيمة"، وأضاف "إننا دائمًا ما نضع أمريكا في المرتبة الأولى".