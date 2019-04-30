إصابة محمد صلاح قبل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

تعرض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول للإصابة خلال تدريب فريقه، قبل مواجهة برشلونة، غدا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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