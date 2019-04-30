التصعيد سيد الموقف.. المجلس العسكري وقوى الحراك في مواجهة جديدة

فصل جديد من التصعيد يلوح في الأفق بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى الحرية والتغيير بعد أن فشلا في التوصل الى إتفاق مرض بشأن النسب في المجلس السيادي؛ في وقت لوحت قوى الحراك الشعبي باللجوء الى خيار العصيان المدني والاضراب السياسي لمزيد من الضغط لتحقيق مطالبها.

وقال متحدث قوى إعلان الحرية والتغيير؛ صديق يوسف؛ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين؛ "وصلنا الى طريق مسدود في التفاوض مع المجلس العسكري"؛ واضاف لكن لانريد التصعيد في هذا الوقت؛ مؤكدا عدم التنازل عن موقفهم المعلن بشأن نقل السلطة من الجيش الى المدنيين.

وتمسك المجلس العسكري في جولة المحادثات الثالثة بان يمثل بسبعة من العسكريين مقابل ثلاثة مدنيين لقوى الحرية والتغيير؛ والتي بدورها أعلنت رفضها لتجزئة تكوين هياكل السلطة الانتقالية على مستوياتها الثلاثة؛ وقالت انها دفعت الى المجلس برؤية كاملة لعملية الانتقال.

وترى قوى الحراك أن وجود سبعة من العسكريين لايجعله مجلس سيادي مدني؛ واقترحت أن يحصل المدنيين على ثمانية مقاعد مقابل سبعة للمجلس.

فيما ارتفعت لهجة المجلس العسكري التحذيرية لاستمرار اغلاق الجسور والطرق المؤدية الى وسط العاصمة الخرطوم؛ وقال أنه توصل الى إتفاق بذات الشان مع قوى الحراك التي سارعت بنفي ذلك؛ وأعلنت استمرار الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش بالخرطوم وبقية الولايات الاخرى.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس؛ شمس الدين كباشي؛ قد وجه القوات النظامية؛ بحسم ما اسماه بالمظاهر السالبة من اغلاق الطرق؛ في اشارة الى الحواجز التي اقيمت بمحيط ساحة الاعتصام؛ وقوبل حديثه برفض كبير من المعتصمين الذين أكدوا خلال مخاطبات تنويرية بالساحة رفضهم اي محاولة لفض الاعتصام عن طريق فتح الجسور والطرق.

وكان تجمع المهنيين السودانين قد بادر بتكذيب ماورد على لسان المتحدث باسم المجلس؛ وقال في بيان لايوجد مثل هذا الاتفاق؛ داعيا الى التعبئة العامة خلال الايام المقبلة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد اعلنت من قبل تعليق التفاوض مع المجلس العسكري؛ الا انها عادت الى طاولة الحوار بعد مواقفته بالمجلس السيادي المدني.