أول تعليق أمريكي على ظهور البغدادي في مقطع فيديو

أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي تقوده أمريكا إن واشنطن تعمل بشكل مستقل على التحقق من صحة المقطع الذي نشر لزعيم التنظيم الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال سكوت راولينسون: "حاليا، نحن نعمل للتأكد بشكل مستقل من صحة المقطع الذي نُشر اليوم ويدعون ظهور أبو بكر البغدادي فيه".

وتابع المتحدث باسم التحالف قائلا: "سنستمر بدعم القوات التابعة لشركائنا في مهمة هزم داعش بشكل نهائي، والتي تتضمن استهداف قدرتهم المالية التي تمول: عملياتهم وتجنيد أفرادهم وتنسيق هجمات متطرفة عنيفة".

وكان قد ظهر البغدادي في فيديو نشره الجناح الإعلامي لداعش، أعماق، وهو يتباهى بالعمليات التي نفذها الجهاديون بعد الهزيمة في الباغوز، كما أنه عبر عن دعمه لمنفذ هجمات سريلانكا.

يذكر أن هذا هو الظهور الأول لزعيم التنظيم الإرهابي، منذ أن لألقى خطبته من مسجد النوري في الموصل عام 2014.