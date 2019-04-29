قوى الحراك: مستمرون في الاعتصام حتى تسليم السلطة

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ صديق يوسف؛ قبلنا بطلب المجلس العسكري بفتح كبري القوات المسلحة ورفضنا فتح كبري النيل الأزرق باعتباره جزء من ساحة الاعتصام. واضاف يوسف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين سنستمر في الاعتصام والتظاهرات وربما ماجاء الى العصيان المدني والإضراب السياسي حتى يسلم المجلس العسكري السلطة لقوى الحراك الشعبي. وقال مدني عباس مدني؛ لايوجد تقدم في المفاوضات مع المجلس حتى نقرر إنهاء الاعتصام. واكد عدم وجود اَي خلافات داخل قوى الحرية والتغيير حول المناصب في هياكل السلطة.

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