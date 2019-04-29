“الجبهة الثورية” تتهم (الأمة القومي) بالتغوُّل على مُؤسّسات قُوى (نداء السودان)

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أعلنت الجبهة الثورية ، تحفُّظها على مخرجات اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقُوى “إعلان الحُرية والتّغيير”، واتّهمت حزب الأمة القومي بالتغوُّل على مُؤسّسات قُوى (نداء السودان)، ومُحاولة تزييف إرادتها.
وقالت الجبهة في بيانٍ لمكتبها بالداخل يوم (الإثنين)، إنّها لم تكن جُزءاً من الاجتماعات التي تمّت مع المجلس العسكري منذ المحادثات التمهيدية، عدا اجتماع واحد حتى جلسات المُفاوضات الأخيرة “وذلك بسبب التغييب المُتعمِّد لمُمثليها في لجنة الاتصال والتفاوض مع المجلس العسكري”.
وأعلنت الجبهة، بحسب “الصيحة الآن” تحفُّظها على مخرجات المُفاوضات، وقالت إنّ مُمثلي تحالف (نداء السودان) في الاجتماعات لا يُمثلون الجبهة الثورية، لكنها جدّدت تمسُّكها بمبادئ وميثاق “إعلان قُوى الحُرية والتّغيير”، واتّهمت الجبهة، حزب الأمة القومي بالتغوُّل على مُؤسّسات قُوى (نداء السودان) ومُحاولة تزييف إرادتها.
ودعت القوى المُكوِّنة للنداء كافّة إلى موقفٍ مُشتركٍ لما أسمته بتصحيح المسار، ونوّهت إلى أنه لا أحدٌ يستطيع تجاوُز الجبهة الثورية وحقها الأصيل في مُشاركتها تشكيل ملامح المرحلة المُقبلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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