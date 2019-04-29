ماذا قال معتز موسى رئيس الوزراء الأسبق عن حميدتي؟

دحض رئيس الوزراء الأسبق معتز موسى ماتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي حول نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي. وقال معتز في بيان بحسب “الانتباهة أون لاين” : (جرى تداول قبل قليل حول مادة منسوبة إلى في موقع فيس بوك .. فيها إساءة لانسان ظللت أكن له مودة وإخاء لاتحده حدود).

وقال موسى: (ليس لي حساب في فيس بوك أو تويتر أو أي موقع آخرمن مواقع التواصل الاجتماعي وأن هذا الحساب الذي وضعت عليه صورتي وتم حشوه بكلام مبتذل لم أترب عليه منذ أن خلقت هو محض افتراء وفتنة فطيرة لايستسيغها عاقل..

وأضاف موسى : (أؤكد أني لم أكن يوماً سوى جندي مخلص لوطني لم تمتد يدي لحرام أو أذى لأحد بفضل الله دون من أو أذى ودون التوقف أو اللجاج عند أسلوب وكيفية خدمة الوطن.وأرجو أن أؤكد أن ما يجمعني من مودة صادقة بأخي الحبيب الفريق أول محمد حمدان دقلو ( حميدتي)،هي روح ابتغاء الصدق في خدمة الوطن، وجمعني به سوح العمل العام زمناً طويلاً قبل اليوم وقد خبرت جسارته في خدمة وطنه، وأن ابتذال كلمات باسمي في حقه لن تنطلي عليه أو على أي عاقل، وستبقى سبة و إثم يإثم به من خطها في الظلام وأختبى كشان الجبناء دوماً).

وناشد معتز الجميع بالسمو لموازاة هامة الوطن وكبريائه، وإدانة هذا السلوك غير السوي بدس منشورات باسماء آخرين ابتغاءً للفتنة).