تباين بين “العسكري” و”إعلان الحرية” في تشكيل المجلس السيادي

أمهل المجلس العسكري الانتقالي قوى إعلان الحرية والتغيير فرصة، بغية التوصل إلى اتفاق حول تشكيل المجلس السيادي. وأقر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق ركن شمس الدين كباشي، بوجود تباين في وجهات النظر بين الطرفين.

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وأوضح في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة المشتركة، يوم الإثنين، أن رؤية المجلس كانت حول تكوين المجلس من سبعة عسكريين وثلاثة مدنيين، وأن قوى إعلان الحرية رؤيتها ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين إلا أن تفاجأت لجنة المجلس العسكري بأن إعلان الحرية والتغيير تقدم برؤية حول المجالس الثلاثة؛ السيادي والتنفيذي والتشريعي .

وأكد كباشي بحسب شبكة الشروق – أن إعلان الحرية والتغيير سيقدم رؤيته متكاملة، للنقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية بمكوناتها من الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وقائمة بوفدها المفاوض .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)