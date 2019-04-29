المجلس العسكري يُقرر فتح المسارات ويُحذِّر من ممارسات غير قانونية

أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يتهاون مع العبث بأمن الوطن ،وحذر من تأثر أمن السودانيين جراء ممارسات غير قانونية.

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وأعلن الناطق باسم المجلس الانتقالي ، الفريق شمس الدين كباشي ، خلال مؤتمر صحافي اليوم (الإثنين) عن فتح مسارات القطار بدءاً من اليوم وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة.

وقال بحسب ما نقلته (الصيحة الآن) :لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم.

وأوضح ، إن المجلس وجد في الرؤى التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية مدنية ووجود العسكريين على رأس الدولة مرحلي وضروري. وأضاف كباشي ، أن قوى الحرية والتغيير اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين ،كاشفاً أن قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)