المجلس العسكري يُقرر فتح المسارات ويُحذِّر من ممارسات غير قانونية

التاريخ: 29-أبريل-2019
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أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يتهاون مع العبث بأمن الوطن ،وحذر من تأثر أمن السودانيين جراء ممارسات غير قانونية.
وأعلن الناطق باسم المجلس الانتقالي ، الفريق شمس الدين كباشي ، خلال مؤتمر صحافي اليوم (الإثنين) عن فتح مسارات القطار بدءاً من اليوم وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة.
وقال بحسب ما نقلته (الصيحة الآن) :لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم.
وأوضح ، إن المجلس وجد في الرؤى التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية مدنية ووجود العسكريين على رأس الدولة مرحلي وضروري. وأضاف كباشي ، أن قوى الحرية والتغيير اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين ،كاشفاً أن قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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