كسلا : القوى السياسية تطالب بتفكيك واجهات حزب المؤتمر الوطني

سلمت القوى السياسية بولاية كسلا والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد مذكرة احتوت على عدد من المطالب والنقاط الأساسية المطلوبة للعمل في المرحلة المقبلة والتي من أهمها خلق شراكة حقيقية بين القوى السياسية وحكومة الولاية دون إقصاء لاتخاذ القرارات وإيجاد آلية للتواصل في إطار تنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين فضلاً عن إعادة هيبة الدولة والتصدي للمظاهر السالبة التي تصاحب الحراك بالولاية.

وأمنت القوى السياسية بحسب سونا – عبر المذكرة على ضرورة رفع الحس الأمني بالولاية والحفاظ على ممتلكات المواطنين والمرافق العامة مع إدانتها لبعض التفلتات بالولاية والمركز، داعية لوجود رؤية واضحة من حكومة الولاية حول القرارات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي المتعلقة بحل وتفكيك الواجهات والمؤسسات والأجهزة الموالية للمؤتمر الوطني وحصرها واستلامها بالإضافة إلى الإسراع في تكوين آلية لمحاربة الفساد والتبليغ الفوري عنه وتوقيف الذين مارسوا الفساد من مناصبهم على المستويين التنفيذى والتشريعي فضلاً عن توقيف المتورطين في قضية مقتل الأستاذ أحمد الخير ومراجعة ملفات الأراضي والحسابات البنكية والتحويلات المالية لرموز النظام السابق.

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وتم خلال اللقاء التفاكر حول عدد من القضايا التي تهم الولاية خاصة معاش الناس والتعليم وغيرها من الخدمات والتأكيد على دور القوات المسلحة ومواقفها المشرفة وانحيازها لرغبات الشعب السوداني والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

من جانبه رحب الوالي بالقوى السياسية ومطالبها وقدم تنويراً شاملاً حول الجهود التي بذلتها الولاية خلال الفترة الماضية فيما يختص بمعاش الناس والخدمات وإنفاذ موجهات المجلس العسكري الانتقالي في كافة الجوانب بالإضافة إلى رؤية العمل الموضوعة للمرحلة المقبلة، داعياً القوى السياسية لتنوير قواعدها بمتطلبات الوضع الراهن، متناولاً الموجهات التي تم أصدارها في شأن التعامل مع المتفلتين حسب القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)